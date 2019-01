Jasnič: Vključiti se bo moral tudi Goran Janus

Ljubljana, 8. januarja - Po polomu slovenskih skakalcev na 67. novoletni turneji, najslabšem nastopu v zadnjih desetih letih, je bil predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič danes precej nedvoumen: strokovno vodstvo ima na voljo za izboljšanje rezultatov le še dve postojanki svetovnega pokala - v Predazzu in Zakopanah.