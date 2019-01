V treh urah na celjskih in koroških cestah 120 kršitev

Celje, 8. januarja - Policisti so v današnjem triurnem poostrenem nadzoru med 6.30 in 9.30 na cestah celjske in koroške regije zaznali 120 kršitev. Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, so bili med nadzorom posebej pozorni na varnost pešcev, uporabo varnostnih pasov in otroških sedežev ter uporabo mobilnih telefonov med vožnjo.