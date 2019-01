Ljubljanska borza: SBI TOP malenkost navzgor

Ljubljana, 8. januarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil 0,05 odstotka in se ustavil pri 806,41 točke. Vlagatelji so sklenili za dober milijon evrov prometa, največ z delnicami Telekoma Slovenije (-1,04 odstotka; 57 evrov), in sicer za 615.090 evrov.