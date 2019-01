Gospodarstveniki za letos zmerno optimistični

Ljubljana, 8. januarja - V razpravah, ali je na obzorju nova kriza, so udeleženci okrogle mize v organizaciji Inštituta za strateške rešitve izpostavili, da so podjetja in banke v Sloveniji v precej boljši kondiciji kot pred 10 leti. Večina od njih je ves čas v stanju pripravljenosti in se zaveda prežečih tveganj, so ocenili, zato v prihodnost zrejo zmerno optimistično.