Erjavec: Slovenski vojski je treba vrniti srce

Vrhnika, 8. januarja - Slovenski vojski je treba vrniti srce, je na današnji slovesnosti ob dnevu poveljstva sil Slovenske vojske (SV) dejal obrambni minister Karl Erjavec. Kot je ponazoril, so bili naši predniki, ki so se borili proti močnejšim nasprotnikom, dostikrat slabo opremljeni. "Imeli pa so srce za svojo domovino, bili so pripadni in predani," je dejal minister.