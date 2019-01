Scenariji režiserja Michaela Hanekeja zbrani v knjigi

Dunaj, 9. januarja - Scenariji avstrijskega režiserja in oskarjevca Michaela Hanekeja so zdaj dostopni v knjigi. Pod preprostim naslovom Scenariji (Die Drehbücher) so izšli pri založbi Hoffmann und Campe. Na okoli 1300 straneh se je tako mogoče ponovno podrobno sprehoditi skozi filmsko ustvarjanje v Münchnu rojenega filmarja.