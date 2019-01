Naravne nesreče lani povzročile za 160 milijard dolarjev škod

Frankfurt, 8. januarja - Finančne izgube iz naslova naravnih katastrof so lani znašale 160 milijard dolarjev, kar je precej manj kot leto prej, ko so se ustavile pri 350 milijardah, je sporočila nemška pozavarovalnica Munich Re. Naravne nesreče so ob tem lani terjale 10.400 smrtnih žrtev, poročilo pozavarovalnice povzema francoska tiskovna agencija AFP.