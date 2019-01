Priročnik za lažje čebelarjenje invalidov v Sloveniji in svetu

Lukovica, 8. januarja - Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) ter ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sta danes skupaj s partnerji javnosti predstavila novi čebelarski priročnik za invalide. Ta je natisnjen v slovenskem in angleškem jeziku in je po besedah predsednika ČZS Boštjana Noča "darilo slovenskih čebelarjev in Slovenije svetu".