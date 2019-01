Francoski pisatelj: Ženske po 50. letu prestare za ljubezen

Pariz, 8. januarja - Na francoskega pisatelja Yanna Moixa se je usul plaz kritik zaradi izjave, da ne bi bil sposoben ljubiti ženske, starejše od 50 let. In to kljub temu, da je sam že čez abrahama. Moix je za revijo Marie Claire "pojasnil", da se mu zdijo ženske po petdesetem prestare. Sam ima pač raje telesa mlajših žensk.