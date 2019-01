Dakar, 8. januarja - Egipt bo gostil letošnji afriški pokal narodov, ki bo med 15. junijem in 13. julijem, je sporočil predsednik Afriške nogometne zveze (CAF) Ahmad Ahmad. Leta 2014 je CAF za gostitelja izbral Kamerun, a so mu ga zaradi zamud pri gradnji stadionov in varnostnih težav odvzeli, za izvedbo sta se nato potegovala Egipt in Južna Afrika.