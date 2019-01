V Nemčiji prijeli osumljenca za hekerski napad

Berlin/Wiesbaden, 8. januarja - Po hekerskem napadu na okoli 1000 nemških politikov, zvezdnikov in novinarjev so v nedeljo v zvezni deželi Hessen prijeli 20-letnika, ki ga sumijo, da je objavil osebne podatke in zasebne dokumente, je danes sporočil zvezni kriminalistični urad (BKA). Po zaslišanju in priznanju krivde so ga v ponedeljek izpustili.