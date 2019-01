George Foreman praznuje 70 let

New York, 8. januarja - Ameriški boksar George Foreman bo v četrtek dopolnil 70 let. Nesmrten v športnih analih je postal leta 1974, ko je v Kinšasi izgubil legendarni dvoboj, poimenovan Rumble in the Jungle, z rojakom Mohamedom Alijem. A njegova kariera je polna presežkov, predvsem pa daljša od praktično vseh njegovih tekmecev, piše nemška tiskovna agencija.