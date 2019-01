Koledniki obiskali predsednika republike Pahorja in predsednika DZ Židana

Ljubljana, 8. januarja - Koledniki so danes obiskali predsednika republike Boruta Pahorja in predsednika DZ Dejana Židana. Po starodavnih običajih koledniki prinašajo mir, pogum in blagoslov ter sprejemajo darove za dobrodelne namene. Koledniki, ki so obiskali predsednika, prihajajo iz župnije Kočevje in Misijonskega središča Slovenije.