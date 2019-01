Lindsey Vonn se vrača v beli cirkus v St. Antonu, tam že odpovedali prvi trening

St. Anton, 8. januarja - Lindsey Vonn, ameriška zvezdnica alpskega smučanja, se bo na tekme svetovnega pokala vrnila konec tedna v St. Antonu, kjer pa imajo težave pri pripravi prog za sobotni in nedeljski smuk in superveleslalom. Četrtkov uvodni trening smuka so zaradi prevelikih količin novozapadlega snega že odpovedali.