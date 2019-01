Džihadisti IS presenetili Kurde s protinapadom

Damask, 8. januarja - Džihadisti skupine Islamska država (IS), ki krčevito branijo zadnje položaje v Siriji, so izrabili slabo vreme na območju in presenetili kurdske borce s protinapadom. Pri tem je bilo ubitih najmanj 32 ljudi, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice s sedežem v Londonu.