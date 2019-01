60-letnico povozil avtomobil, v katerem pozabila zategniti ročno zavoro

Brežice, 8. januarja - V Pečicah v brežiški občini se je v ponedeljek zgodila prometna nesreča, v kateri je umrla 60-letnica. Po prvih ugotovitvah je na dvorišču premaknila avtomobil. Ko je izstopila iz vozila, se je to začelo premikati in jo je povozilo, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto. Policisti predvidevajo, da najverjetneje ni zategnila ročne zavore.