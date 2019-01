Sedemindvajset točk Dončića premalo za zmago Dallasa

Dallas, 8. januarja - Košarkarjem Dallasa z Lukom Dončićem se počasi že izmika končnica letošnje sezone v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Dallas je ponoči v domači dvorani izgubil proti Los Angeles Lakers s 97:107 in je na predzadnjem mestu zahodne konference. Na osmem mestu so prav Lakers, ki imajo zdaj že štiri zmage prednosti pred Dončićem in njegovimi.