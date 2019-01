San Jose, 8. januarja - Hokejisti Los Angelesa so ponoči v severnoameriški ligi NHL gostovali v San Joseju in kalifornijski derbi izgubili s 3:1. Za Kralje je v 24. minuti edini gol dosegel Anže Kopitar, ki je po podaji Ilije Kovalčuka in Dustina Browna izenačil na 1:1.