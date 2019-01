Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. 1.)

Ljubljana, 7. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim pisale, da je Slovenija izdala novo 10-letno referenčno obveznico v višini 1,5 milijarde evrov in o tem, da je z nadgradnjo povezovalne točke v Rogatcu, prek katere sta povezana slovenski in hrvaški prenosni sistem zemeljskega plina, povezava postala dvosmerna.