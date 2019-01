Evropske borze končale v rdečem

London/Frankfurt/Pariz, 7. januarja - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so današnje trgovanje končali večinoma v rdečem. Vlagatelji so po ocenah analitikov unovčevali dobičke, obenem pa s previdnostjo pričakujejo nadaljnji razplet dogodkov v trgovinskem sporu med ZDA in Kitajsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.