V igri za novega direktorja Radia Slovenija Groznikova in Štular

Ljubljana, 7. januarja - Od petih vlog, ki so prispele na razpis Radiotelevizije Slovenija (RTVS) za mesto direktorja Radia Slovenija, sta le dve popolni, so danes za STA pojasnili na RTVS. O imenih kandidatov, ki sta ju oddala, zaenkrat niso želeli govoriti. Po neuradnih informacijah, ki jih je pridobila STA, pa sta kandidata Darja Groznik in Mirko Štular.