Na Hrvaškem zahtevajo spremembo zakonodaje zaradi številnih sodb proti medijem

Zagreb, 7. januarja - Združenje časopisnih založnikov pri hrvaškem združenju delodajalcev (Hup) je danes pozvalo hrvaško vlado in vse pristojne institucije, naj spremenijo zakonodajo, da bi zastavili jasna pravila pri ocenjevanju odgovornosti medijev. Opozorili so na številne denarne kazni avtorjem in medijem zaradi domnevnih duševnih bolečin tožnikov.