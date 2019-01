2TDK prejel 20-milijonsko ponudbo za izdelavo projektne dokumentacije za drugi tir

Ljubljana, 7. januarja - Na razpis 2TDK za izdelavo projektne dokumentacije za drugi tir se je odzval le en ponudnik, hkrati pa so v podjetju prejeli tudi že zahtevek za revizijo zoper objavo in razpisno dokumentacijo. Edino ponudbo, ki je brez DDV vredna 19,93 milijona evrov, je oddal konzorcij podjetij Elea iC, SŽ-Projektivno podjetje in IRGO Consulting.