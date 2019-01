Razstava Pozirati modernost o temnopoltih modelih v vizualnih umetnostih

Pariz, 9. januarja - Umetnostna galerija Wallach na Kolumbijski univerzi v New Yorku in pariški Muzej d'Orssay sta pripravila razstavo z naslovom Pozirati modernost. V New Yorku je razstava, ki raziskuje upodabljanje temnopoltih modelov v vizualnih umetnostih, na ogled do 10. februarja. V Parizu jo bodo odprli 26. marca.