Ljubljana, 7. januarja - Indeks najpomembnejših podjetij Ljubljanske borze SBI TOP je danes pridobil 0,57 odstotka. Vlagatelji so največ povpraševali po delnicah NLB in Krke, pri čemer so se prve podražile, druge pa pocenile. Skupni promet je dosegel 1,18 milijona evrov.