Na dnu Severnega morja več kot 200 kontejnerjev, ki so padli z ladje

Haag/Bremen, 7. januarja - Večino kontejnerjev, ki so prejšnji teden padli s tovorne ladje v Severnem morju, so našli na morskem dnu. Kot je danes sporočilo nizozemsko ministrstvo za upravljanje z vodami, so z uporabo sonarjev na dnu odkrili 220 od skupno 281 kontejnerjev, 18 jih je naplavilo na obalo, okoli 40 jih še iščejo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.