Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 12. januarja - Pri Beletrini so izdali delo Pesem sem, ki sta ga uredila Igor Saksida in Aleš Šteger, pod okriljem Zavoda Strip art pa sta izšla ponatisa del z ilustracijami Mikija Mustra - Za očetom ter Poslednji Mohikanec. Pri Zavodu za okolje in kulturo je izšla kuharica Fižol Andreje Škrabec, pri založbi Zala pa slikanica Kit v nevihti Benjija Daviesa.