Tedenska napoved - rekreacija od 8. do 14. 1.

IZBRANI DOGODKI

Tek.si tabor teka na smučeh

Tradicionalni tabori teka na smučeh ponujajo udeležencem nepozabne dneve, ki jih preživijo ne le aktivno, skupaj s svojo družino v prijetni družbi in prelepem naravnem okolju, temveč tudi v družbi vrhunskih strokovnjakov in trenerjev, ki so jim s svojim znanjem in izkušnjami v oporo in navdih pri osvajanju kakovostnega načina življenja. Tabor teka bo v petek, 11. januarja. Informacije: www.tek.si/

Osnovni tečaj zimskega gorništva

Na tečaju vam bodo teoretično in praktično predstavili varno gibanje na lažjih in srednje zahtevnih snežnih turah v gorah. Spoznali boste osnovno opremo za zimske ture in se jo naučili uporabljati, se seznanili z nevarnostmi v gorah pozimi ter se naučili načrtovati zimske ture, kjer so za gibanje potrebne dereze in cepin. Dogodek bo potekal v soboto, 12. januarja. Informacije: https://www.pd-ljmatica.si/Dogodki/5182/Dogodki-Osnovni-tecaj-zimskega-gornistva

KOLEDAR

TOREK, 8. januarja

MISLINJA - Po Martinovi poti; pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

ŠENTVID PRI STIČNI - 7. Tektonik 3-dnevni ultra 100/60 km; tek.

SREDA, 9. januarja

BREŽICE - Špiček (686 m); pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

PRESERJE - Kozlek; pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

ČETRTEK, 10. januarja

LJUBLJANA - Sinji slap pod Češko kočo; planinstvo - ledno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

PRESERJE - Kožlek (517 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

PETEK, 11. januarja

LJUBLJANA - Tek.si tabor teka na smučeh; tek na smučeh. Informacije: www.tek.si/

LJUBLJANA - Komna (1520 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Smuka v Hafner skupini; turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

VRŠIČ - Varno gibanje v gorah pozimi; planinstvo. Informacije: www.jerpoh.com/?jpoh_upcoming_events=osnovni-zimski-tecaj

SOBOTA, 12. januarja

LJUBLJANA - Osnovni tečaj zimskega gorništva; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Osankarica (1192 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Tečaj za zahtevne zimske ture; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Rašica (631 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Nočni pohod Dražgoše; pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

BREŽICE - 13. pohod po poti slovenskega tolarja; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Fusion Balance - licenca in program; fitnes. Informacije: http://bodifit-akademija.si/events/fusion-balance-licenca

KAMNIK - Lindeški grad; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

MARIBOR - Začetni zimski tečaj Varno v zasnežene gore; planinstvo. Informacije: www.drustvo-stratus.si/

MARIBOR - Začetni zimski tečaj; turno smučanje. Informacije: www.drustvo-stratus.si/

MISLINJA - Osankarica (1202 m); pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

MISLINJA - Dražgoše 2019; pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

NOVO MESTO - Slovenska Istra; pohodništvo. Informacije: www.pd-pohodnik.si/

NOVO MESTO - Hom (715 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

POKLJUKA - 47. prvenstvo v patruljnem teku Slovenske vojske, Policije in civilne zaščite; tek na smučeh. Informacije: www.slovenskavojska.si

POKLJUKA - Tečaji teka na smučeh z ekipo Nordic by Petra Majdič; tek na smučeh. Informacije: http://nordic.si/content/tecaji-teka-na-smuceh-z-ekipo-nordic-petra-majdic

POSTOJNA - Devinski grad in soline; pohodništvo. Informacije: http://pdpostojna.si/

STAHOVICA - 10. zimska liga Sv. Primož nad Kamnikom; tek. Informacije: www.kgtpapez.si

ŠKOFJA LOKA - 40. spominski pohod s Pasje ravni v Dražgoše; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠKOFJA LOKA - 13. pohod Po poti slovenskega tolarja; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ZREČE - 41. pohod po poteh Pohorskega bataljona; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-zrece.si/

KROPA - 17. pokal Koledniki; alpsko smučanje. Informacije: http://taleseni-kropa.blogspot.si

LJUBELJ - Tečaj zimskega gorništva; planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

NEDELJA, 13. januarja

LJUBLJANA - Slapovi v Logarski dolini; planinstvo - ledno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Debela peč (2014 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

BOHINJSKA BISTRICA - Pokal SLOvenSKI maratoni 2019: 7. Nordix Maraton Bohinj; tek na smučeh. Informacije: www.slovenskimaraton.com

BRDO PRI KRANJU - Kranjska zimska tekaška liga 2018/19: Brdo; tek. Informacije: http://divji-zajci.si/aktivnosti/kztl/

CELJE - Debela peč (2017 m); planinstvo. Informacije: http://www-pd-zzv-celje.si

KRANJ - Zimski vzpon v Dražgoše; tek. Informacije: Brane Dežman, 051 311 464

MARIBOR - Delavnica nudenja prve pomoči v zimskih gorah; planinstvo. Informacije: www.drustvo-stratus.si/

NOVA GORICA - Pohod po trim stezi; pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si

PREBOLD - 42. zimski pohod v Marijo Reko; pohodništvo. Informacije: www.pd-prebold.si

PRESERJE - Drazgoše 2019; pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

SEČOVLJE - Tek od meje do meje; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si

ŠKOFJA LOKA - Pohod iz Škofje Loke v Dražgoše; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

VELENJE - Veteransko pokalno tekmovanje; plavanje. Informacije: www.plavalniklub-velenje.si

VOJNIK - Gams safari 2018/19: tek na Kislico; tek. Informacije: www.sd-socka.si

DOL PRI LJUBLJANI - Novoletni pohod v Dolskem; pohodništvo. Informacije: www.srce-me-povezuje.si/tddolsko

HORJUL - Gobavica (433 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-horjul.si/

NOVA VAS NA BLOKAH - Tečaj teka na smučeh; tek na smučeh. Informacije: www.drustvo-sovica.si

PONEDELJEK, 14. januarja

TRŽIČ - Zimska liga v streljanju z zračno puško; strelstvo. Informacije: www.lompodstorzicem.si/drustva/sportno-drustvo-lom/

TRŽIČ - Zimska liga v streljanju z zračno pištolo; strelstvo. Informacije: www.lompodstorzicem.si/drustva/sportno-drustvo-lom/

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

https://www.sta.si

www.olympic.si