Prva faza gradnje novega objekta v Stari Gori bo dokončana oktobra

Nova Gorica, 7. januarja - Na gradbišču novega oddelka šempetrske bolnišnice za invalidno mladino in rehabilitacijo v Stari Gori dela potekajo po zastavljenem načrtu. Do oktobra naj bi bila dokončana prva faza gradnje, vredna 4,5 milijona evrov. Od tega so na ministrstvu za zdravje kot investitor projekta pridobili 2,5 milijona evrov evropskega denarja.