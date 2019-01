Nasilnemu partnerju policisti izrekli prepoved približevanja

Novo mesto, 7. januarja - Novomeški policisti so 51-letnemu moškemu izrekli ukrep prepovedi približevanja partnerki in otroku, potem ko je v soboto partnerko davil in ji grozil s pištolo. Kot so sporočili z novomeške policijske uprave, je nasilnež še pred prihodom policistov odšel s kraja, a so ga kasneje izsledili in mu poleg tega zasegli tudi orožje.