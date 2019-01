Branilci naslova v ligi NFL pripravili presenečenje ob začetku končnice

Chicago, 7. januarja - Branilci naslova v ligi ameriškega nogometa NFL Philadelphia Eagles so po srečnem razpletu v rednem delu sezone, ko so se komaj uvrstili v končnico, v prvem tednu izločilnih bojev v nedeljo pripravili presenečenje in napredovali v drugi krog. Tam bodo igrali tudi San Diego Chargers, Dallas Cowboys in Indianapolis Colts.