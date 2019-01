Ekološko kmetovanje vedno bolj v ospredju

Ljubljana, 12. januarja - Ekološko kmetovanje je bistvenega pomena za trajnostno kmetovanje in pridelavo visoko kakovostnih pridelkov in Slovenija se tega zaveda. Število ekoloških kmetij in povpraševanje po ekoloških pridelkih se zvišujeta, ekološko kmetovanje postaja zanimiva tržna priložnost. Država temu delu kmetijstva vsako leto namenja spodbude.