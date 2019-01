V Mestni galeriji Nova Gorica odpirajo razstavo Five Ladies / Pet dam

Nova Gorica, 11. januarja - V Mestni galeriji Nova Gorica danes ob 19. uri odpirajo mednarodno slikarsko razstavo, ki jo podpisuje kurator Brane Kovič in je nastala v sodelovanju med tremi galerijami - poleg novogoriške še ljubljansko Galerijo Novak in mariborsko Galerijo Kibela. Razstava Five Ladies / Pet dam predstavlja izbor slikarskih del petih umetnic iz različnih držav.