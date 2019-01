V Avstriji in na Bavarskem še naprej težave s snegom

Salzburg/München, 7. januarja - V delih Avstrije in na Bavarskem močno sneženje, zaradi katerega je konec tedna v zimskošportnih središčih obtičalo na tisoče turistov, še naprej povzroča težave. Na Bavarskem sta še vedno otežena cestni in železniški promet, ponekod so danes zaprte šole. Iz Avstrije so v nedeljo poročali tudi o najmanj štirih smrtnih žrtvah med smučarji.