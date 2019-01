Popovič prejel sklep o zavrnitvi pritožbe

Koper, 7. januarja - Franci Matoz, odvetnik nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča, je danes za STA potrdil, da so prejeli sklep koprskega občinskega sveta o zavrnitvi Popovičeve pritožbe in potrditve županskega mandata Alešu Bržanu. Ob tem je Matoz pojasnil, da bodo najkasneje do četrtka vložili pritožbo na upravno sodišče.