Igralec Christoph Waltz bo na Dunaju režiral opero

Dunaj, 8. januarja - Avstrijski gledališki, televizijski in filmski igralec ter dvakratni oskarjevec Christoph Waltz bo leta 2020, ko bo minilo 250 let od rojstva nemškega skladatelja Ludwiga van Beethovna, v svojem rojstnem Dunaju režiral Beethovnovo opero Fidelio. To bo po pisanju nemške tiskovne agencije dpa za Waltza tretja režija opere.