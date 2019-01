Evropske borze okoli izhodišč

Frankfurt/Pariz/London, 7. januarja - Trgovalni dan na evropskih borzah se je začel mlačno, saj se osrednji indeksi gibljejo blizu izhodišč. V ospredju pozornosti so predvsem trgovinski pogovori med ZDA in Kitajsko, ki so danes stekli v Pekingu in bi lahko prinesli napredek pri razreševanju trgovinske vojne.