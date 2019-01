Primorske novice: Kazni za prekrške v Italiji niso prevara

Ljubljana, 7. januarja - V minulih mesecih so nekateri Slovenci na svoje naslove iz tujine, med drugim Italije, prejeli priporočene pošiljke s kaznimi zaradi prometnih prekrškov, v medijih so se pojavljala opozorila, da gre morda za prevare. Italijansko veleposlaništvo je po poročanju Primorskih novic opozorilo, da so kazni verodostojne.