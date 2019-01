Zmaga Chicaga in Arizone, poraz Anaheima

New York, 7. januarja - Hokejisti Chicaga so v severnoameriški profesionalni hokejski ligi NHL spet pred Los Angeles Kings, ekipo slovenskega asa Anžeta Kopitarja. Blackhawks so v noči na ponedeljek v Pittsburghu prekinili zmagoviti niz domačih pingvinov in zmagali s 5:3. Kraljem se je za dve točki spet odlepila tudi Arizona, ki je kar s 5:0 premagala New York Rangers.