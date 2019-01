V Kambodži obeležili 40. obletnico strmoglavljenja režima Rdečih Kmerov

Phnom Penh, 7. januarja - V Kambodži so danes obeležili 40. obletnico strmoglavljenja režima Rdečih Kmerov. Kamboški premier Hun Sen, ki državo vodi že več kot 30 let, se je ob tej priložnosti zahvalil rojakom, članom vladajoče stranke in veteranom, ki so žrtvovali vse, tudi svoja življenja, za osvoboditev države izpod genocidnega režima.