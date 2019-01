Vojska v Gabonu po lastnih navedbah prevzela oblast v državi

Libreville, 7. januarja - Vojska v Gabonu je danes sporočila, da je prevzela oblast v tej zahodnoafriški državi. Zgodaj davi so prevzeli nadzor nad državno radiotelevizijo, na kateri so v kratkem sporočilu razglasili vzpostavitev sveta narodne obnove. Na ulicah prestolnice Libreville so tanki in oklepniki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.