Ljubljanski policisti preventivno ukrepali zaradi domnevne grožnje z napadom na pravoslavno cerkev

Ljubljana, 6. januarja - Nizozemski varnostni organi so policijo obvestili o grožnjah z domnevnim napadom na pravoslavno cerkev v Ljubljani, kjer verniki praznujejo badnji dan. Takoj so začeli aktivnosti za preprečitev morebitnega napada. Kasneje pa so dobili dodatne informacije, da se nevarnost ne nanaša konkretno na Ljubljano, so sporočili s PU Ljubljana.