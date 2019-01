Kobayashiju poker zmag za zlatega orla na turneji

Bischofshofen, 6. januarja - Japonec Ryoyu Kobayashi (282,1 točke) je zmagovalec tudi zadnje tekme 67. novoletne turneje štirih skakalnic v Bischofshofnu, tako da je s pokrom zmag postal šele tretji skakalec v zgodovini po Svenu Hannawaldu in Kamilu Stochu, ki mu je to uspelo. Slovenci so doživeli polom; točke je na zadnji tekmi z 21. mestom osvojil le Anže Semenič (228).