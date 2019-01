Sneg in mraz povzročata težave tudi v srednji in južni Italiji

Taormina/Potenza/Bari, 6. januarja - S snegom in nizkimi temperaturami se zadnje dni soočajo tudi v srednji in južni Italiji. Sneg je pobelil vulkan Vezuv in tudi številne italijanske plaže, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Za ponedeljek pričakujejo novo hladno fronto, ki bo prizadela prav južni del Italije.