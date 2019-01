Zaradi snega v avstrijskih smučarskih središčih obtičalo več tisoč ljudi

Dunaj, 6. januarja - V smučarskih središčih v avstrijskih Alpah je zaradi močnega sneženja obtičalo več tisoč ljudi. Oblasti so namreč zaradi obilice novo zapadlega snega razglasile drugo najvišjo stopnjo nevarnosti snežnih plazov in zaprle nekatere ceste, ki vodijo do priljubljenih smučišč.