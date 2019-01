Dopingirajo se tudi starčki

New York, 6. januarja - Carl Growe je julija postal ameriški kolesarski veteranski prvak in svetovni rekorder v sprintu na dirkališču v kategoriji od 90 do 94 let, a na prestolu je bil le nekaj mesecev, saj mu je ameriška protidopinška agencija (USADA) naslov in rekord odvzela zaradi pozitivnega dopinškega testa. V njegovem urinu so našli sledove epitrenbolona.