Jubilejni, 300. gol Kopitarja

New York, 6. januarja - Hokejisti Los Angeles Kings niso več najslabša ekipa zahodne konference severnoameriške lige NHL. Po zmagi s 4:0 nad Edmontonom, ki jo je z zadnjim golom na tekmi in svojim jubilejnim, tristotim v NHL potrdil slovenski as Anže Kopitar, so prehiteli St. Louis in Chicago in se po točkah izenačili z Arizono.