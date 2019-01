Bautisti Agutu turnir v Dohi

Doha, 5. januarja - Španec Roberto Bautista Agut je zmagovalec teniškega turnirja v Dohi. V finalu je sedmi nosilec oplemenitil polfinalno zmago nad prvim igralcem sveta Srbom Novakom Đokovićem in s 6:4, 3:6 in 6:3 premagal Čeha Tomaša Berdycha. Za 30-letnega Španca je to deveti osvojeni turnir in prvi v Dohi. Januarja je turnir dobil že četrto zaporedno leto.