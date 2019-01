Andersonu finale bombarderjev

New Delhi, 5. januarja - Južnoafričan Kevin Anderson je zmagovalec teniškega turnirja v indijskem Puneju z nagradnim skladom 527.880 dolarjev. V finalu je po treh podaljšanih igrah in dveh urah ter 45 minut igre premagal hrvaškega veterana Iva Karlovića in se po 19. finalu veselil svoje šeste turnirske zmage.