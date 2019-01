Metropolitanski muzej umetnosti in Muzej Auschwitz zabeležila rekordno število obiskovalcev

New York/Oswiecim, 5. januarja - Rekordno število obiskovalcev sta lani zabeležila Metropolitanski muzej umetnosti v New Yorku in nekdanje taborišče nacistične Nemčije v Auschwitzu na jugu Poljske. Prvi je pritegnil skoraj 7,4 milijona obiskovalcev oziroma dobrih pet odstotkov več kot leta 2017, Muzej Auschwitz pa več kot 2,15 milijona ljudi oziroma skoraj 50.000 več obiskovalcev.